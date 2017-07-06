Совфед может в июле рассмотреть протокол к соглашению об авиагруппе в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Совет Федерации может до конца июля рассмотреть протокол к соглашению с Сирией о размещении в САР российской авиационной группы, если к тому времени документ поступит из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, следует из базы документов нижней палаты. Протокол был подписан 18 января в Дамаске.

"Конечно, мы рассмотрим документ оперативно, как только он будет ратифицирован Госдумой, это приоритетный вопрос", — сказал Озеров.

По его словам, ратификация протокола создает перспективу развития российской авиабазы в Сирии.

Ранее сообщалось, что положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.

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