Москва будет добиваться тщательного расследования инцидента в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва продолжит добиваться тщательного расследования как инцидента в сирийском городе Хан-Шейхуне, так и других "химических" провокаций против властей страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем продолжать последовательно добиваться самого тщательного с профессиональной точки зрения и беспристрастного в политическом отношении расследования как химического инцидента в Хан-Шейхуне, так и других непрекращающихся химических провокаций против законных властей Сирии", — сказала Захарова в ходе регулярного брифинга.

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