Москва удовлетворена ходом межсирийских переговоров в Астане

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская сторона удовлетворена ходом межсирийских переговоров, проходящих в столице Казахстана Астане, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве удовлетворены ходом астанинского процесса. Помимо улучшения положения на местах, стабильного прекращения огня, создания необходимых условий для нормализации гуманитарной ситуации, возвращения беженцев и временно перемещенных лиц, он также реально способствует продвижению межсирйиских консультаций в Женеве под эгидой ООН", — сказала Захарова в ходе регулярного брифинга.

При этом, по ее словам, Москва надеется, что "все здоровые силы в среде оппозиции, которые стремятся не на словах, а на деле способствовать восстановлению мира и порядка в Сирии, ее обновлению, будут конструктивно участвовать в переговорах с делегацией сирийского правительства".

"Мы призываем международных и региональных партнеров оказать поддержку сторонам в поисках компромиссных решений по выходу из тупика силового противостояния", — заявила российский дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>