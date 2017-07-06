Десятки тысяч сирийцев вышли на акцию против действий Турции в Алеппо

БЕЙРУТ, 6 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Многотысячная демонстрация против действий Турции на севере Сирии прошла в городе Африн в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости официальный представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

"Десятки тысяч граждан заполнили улицы Африна, выйдя на демонстрацию. Это курды, арабы, христиане, алавиты и шииты. Они вышли, чтобы в один голос объявить, что они против турецких сил в Сирии и против введения турецких сил в Африн", — сказал Хеду.

По словам курдского политика, демонстранты, опасаясь этнических притеснений, вышли потребовать от международного сообщества занять жесткую позицию в отношении Турции.

Хеду обвинил Турцию в том, что она "тормозит любое политическое решение". "Видно, что любую попытку России решить кризис в Сирии Турция срывает. Мы же видим, что Турция сыграла отрицательную роль на встрече в Астане и во всех встречах ранее", — добавил он.

Курдский политик напомнил, что Африн принял за время конфликта 400 тысяч беженцев из разных провинций Сирии, представителей всех конфессий, а жители и общины города сохраняли мир и стабильность, помогая поставками продовольствия в осажденные террористами шиитские города Нубболь и Аз-Захра.

По словам представителя курдской партии, за последнюю неделю турецкая артиллерия обстреляла поселения в окрестностях Африна, в результате чего ранены более 30 мирных граждан, погибли женщина и двое детей.