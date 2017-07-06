Панков назначен представителем президента по размещению авиагруппы в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Замминистра обороны России Николай Панков назначен официальным представителем президента РФ, соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить статс-секретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Николая Александровича официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации протокола к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в документе.

Соглашение от 26 августа 2015 года было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе властей страны.

Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

*Террористическая организация, запрещена в России

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