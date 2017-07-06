Российские военные доставили более пяти тонн продуктов в провинцию Хомс

ХОМС (Сирия), 6 июл — РИА Новости. Более 800 продуктовых наборов передали военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии жителям горного села Хасур в провинции Хомс.

"Село Хасур — один из шести населенных пунктов района Хадия провинции Хомс, главы которых недавно подписали соглашение о прекращении огня",- сказал журналистам офицер центра Александр Воронцов.

Таким образом, в зону дезэскалации вошел еще один сирийский район, пояснил он.

В село, где живут более 2 тысяч человек, военные привезли более пяти тонн (800 продуктовых наборов) помощи. Расширен и ее ассортимент — в каждый пакет, помимо традиционных пакетов с рисом, мукой, сахаром, чаем и мясными консервами, добавлены растительное масло, макароны и соль, рассказал офицер.

"Эта поддержка крайне важна дли жителей Хасура, село находится в 20 километрах от линии противостояния сирийских войск боевикам, поэтому доставка продуктов к нам крайне затруднена", — сказал служащий сельской администрации Наджи Хаммат, уточнив, что подавляющее большинство земляков живут натуральным хозяйством от огородов и садов.

Он сообщил, что селяне в районе Хадия поддерживают законное правительство Сирии в борьбе с религиозными экстремистами, а для защиты своих домов от боевиков создали отряды самообороны.

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