Тиллерсон призвал искать возможности для борьбы с террористами в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду призвал искать возможности для продолжения борьбы с террористическими группировками в Сирии.

"Несмотря на то что не существует оптимальных вариантов обеспечения стабильности, мы должны изучить все возможности для поддержания борьбы с "Исламским государством" (группировка запрещена в России) и другими террористическими группировками", — заявил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>