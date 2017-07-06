Тиллерсон призвал все стороны в Сирии, борющиеся с ИГ*, избегать конфликтов

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США призывают все стороны в Сирии, борющиеся с ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка), избегать конфликтов друг с другом и придерживаться согласованных зон избегания конфликтов, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду.

"США и наши партнеры из коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" нацелены на обеспечение того, чтобы мирные жители из недавно освобожденных районов могли начать возвращаться домой и восстанавливать свою жизнь", — сказал Тиллерсон.

Он призвал всех участников процесса "помнить, что нашей целью является борьба с ИГ".

"Мы призываем все стороны, включая сирийское правительство и его союзников, сирийскую оппозицию и силы коалиции, ведущие борьбу с ИГ, избегать конфликтов друг с другом и соблюдать согласованные географические границы зон снижения конфликтов, а также следовать протоколам по деэскалации", — заявил госсекретарь.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>