ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США призывают все стороны в Сирии, борющиеся с ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка), избегать конфликтов друг с другом и придерживаться согласованных зон избегания конфликтов, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду.
Он призвал всех участников процесса "помнить, что нашей целью является борьба с ИГ".
"Мы призываем все стороны, включая сирийское правительство и его союзников, сирийскую оппозицию и силы коалиции, ведущие борьбу с ИГ, избегать конфликтов друг с другом и соблюдать согласованные географические границы зон снижения конфликтов, а также следовать протоколам по деэскалации", — заявил госсекретарь.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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