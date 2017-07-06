У России и США есть потенциал для координации по Сирии, уверен Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. У США и России есть потенциал для координации по Сирии, несмотря на ряд неустраненных противоречий, заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Безусловно, у США и России есть неустраненные противоречия по ряду вопросов, но у нас имеется потенциал по координации в Сирии в целях обеспечения стабильности и осуществления взаимных интересов в сфере безопасности", — сказал глава американской дипломатии.

По его словам, "США считают, что Россия как гарант режима (президента Сирии Башара) Асада и один из первых участников сирийского конфликта несет ответственность за обеспечение нужд сирийского народа".

Тиллерсон также заявил об ответственности России за то, чтобы освобожденные от боевиков районы Сирии не вернулись под контроль террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) или ее сообщников.

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