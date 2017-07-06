ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США изучают возможность созданию совместного с Россией механизма по бесполетным зонам, по наблюдателям за соблюдением перемирия и по доставке гумпомощи, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи", — заявил Тиллерсон.

По его словам, "если наши два страны работают вместе по созданию стабильности на земле, это закладывает основу для прогресса по урегулированию политического будущего Сирии".

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