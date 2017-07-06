ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудничество США и России по созданию деконфликтных зон в Сирии — свидетельство их способности добиваться дальнейшего прогресса.

"США и Россия уже достигли прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, которые смогли предотвратить взаимное нанесение ущерба. Наши военные лидеры сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить отсутствие инцидентов между нашими странами на сирийском поле действий", — заявил глава госдепа.

"Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно", — добавил он.

По словам Тиллерсона, "это сотрудничество по деконфликтным зонам является свидетельством того, что наши страны способны достичь дальнейшего прогресса".

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