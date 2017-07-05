Генсек ЛАГ опасается, что зоны деэскалации в Сирии станут постоянными

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт во время встречи с Сергеем Лавровым в Москве. 5 июля 2017

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт во время встречи с Сергеем Лавровым в Москве. 5 июля 2017

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт выразил опасения, что зоны деэскалации в Сирии станут постоянными и попадут под влияние стран-гарантов перемирия.

"У нас есть некоторые опасения, и они логичные, что зоны деэскалации превратятся в постоянные, изолированные друг от друга и будут подвергаться влиянию стран-гарантов: России, Ирана и Турции", — сказал Абуль-Гейт в интервью РИА Новости.

Генсек отметил, что ЛАГ считает необходимым, чтобы арабские дела решались самими арабами. Он добавил, что передал об опасениях главе МИД РФ Сергею Лаврову, и тот заверил, что Россия, напротив, стремится к сохранению сирийского государства и единства его территории.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

Основным результатом встреч в Астане стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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