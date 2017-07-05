Клинцевич: в Сирию можно отправить военных наблюдателей по линии ОДКБ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военные наблюдатели для работы в зонах деэскалации в Сирии могли бы быть направлены по линии ОДКБ; именно государства, входящие в эту организацию, могут первыми откликнуться на предложение России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как заявил ранее глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, Россия обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии.

"Я думаю, страны ОДКБ по линии организации могли бы поучаствовать в первую очередь в этом процессе", — заявил Клинцевич.

По его словам, участие стран СНГ в миротворческой миссии, помимо основной задачи, могло бы решить и другую — обеспечение трансляции объективной, непредвзятой информации о происходящем в регионе.

"Это расширило бы возможности объективного контроля и анализа обстановки в Сирии. При участии представителей СНГ уже нельзя будет скрыть информацию, устраивать провокации", — убеждён сенатор.

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