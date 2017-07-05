Лаврентьев: новая встреча по Сирии в Астане может пройти до конца августа

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Следующая встреча по Сирии в Астане в случае необходимости и при готовности сторон может пройти ранее намеченного срока — последней недели августа, заявил глава делегации РФ на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Хотел бы еще обратить внимание на то, что очередную встречу в Астане запланировали на последнюю неделю августа. Но прошу вас в данном случае иметь в виду, что… если созреют условия для принятия конкретных решений по созданию зон деэскалации, такая встреча будет проведена в более ранний срок", — заявил Лаврентьев.

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