Встреча по доработке документов о зонах перемирия в Сирии пройдет в Иране

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Встреча группы по Сирии, на которой будут доработаны документы по зонам деэскалации, состоится в Иране в начале августа, говорится в совместном заявлении стран-гарантов — России, ИРИ и Турции.

"Приветствуют создание совместной рабочей группы по деэскалации в соответствии с положениям меморандума и приняли его предписания. Выражают удовлетворение прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать операционные и технические условия во всех зонах деэскалации. Приняли решение провести следующее заседание совместной рабочей группы 1-2 августа в Иране", — говорится в заявлении стран-гарантов, которое зачитал на пленарном заседании глава МИД Казахстана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>