Глава МИД Казахстана предостерег от военного решения сирийского конфликта

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Военное решение сирийского конфликта приведет к новой конфронтации в регионе и непредсказуемому эффекту, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании.

"Военное решение принесет еще больше страданий сирийскому народу и приведет у новой конфронтации между региональными и международными сторонами и приведет к непредсказуемым последствиям", — сказал Абдрахманов.

Он также добавил, что нельзя руководствоваться "эгоистическими устремлениями".

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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