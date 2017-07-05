Россия, Иран и Турция призвали соблюдать режим прекращения огня в Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтвердили решимость к снижению уровня насилия в Сирии, призвали строго соблюдать режим прекращения огня и приветствуют создание соответствующей рабочей группы, говорится в заявлении стран-гарантов, участвующих в переговорах в Астане.

"Делегации РФ, Ирана и Турции… приветствуют значительное снижение уровня насилия в Сирии по итогам подписания меморандума о создании зон деэскалации в САР 4 мая 2017 года и настоятельно призывают стороны соблюдать режим прекращения огня и остановить все нарушения, приветствуют создание совместной рабочей группы по деэскалации в соответствии с положением меморандума", — отмечается в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании глава МИД Казахстана.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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