Лаврентьев рассказал о вооружении российской военной полиции в Сирии

РИА НОВОСТИ. ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ РФ В БУФЕРНЫХ ЗОНАХ В СИРИИ В РАМКАХ ЗОН ДЕЭСКАЛАЦИИ БУДЕТ ИМЕТЬ ЛИШЬ ЛЁГКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ — ЛАВРЕНТЬЕВ

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