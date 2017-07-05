Уровень насилия в Сирии значительно снизился, заявил глава МИД Казахстана

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Уровень насилия в Сирии значительно спал в результате проведённых в Астане встреч, а также стремления правительства и оппозиции к решению конфликта мирным путём, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании.

"В результате проведенных встреч в Астане уровень насилия в Сирии заметно спал. Создано множество условий для восстановления мирной жизни населения. Этому способствовали наряду с усилиями стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии стремления правительства и вооруженной оппозиции Сирии к решению конфликта мирным путем, а также постоянная поддержка со стороны ООН ", — заявил Абдрахманов.

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