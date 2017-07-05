Джаафари: "Астана-5" привела к скромному результату из-за позиции Турции

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Глава делегации официального Дамаска Башар Джаафари заявил, что из-за негативного подхода Анкары у переговоров по Сирии в Астане скромный результат.

"Результат очень скромный, несмотря на позитивную точку зрения все сторон, кроме турецкой делегации. Есть указатель на то, что турецкая политика к процессу в Астане негативная. Этот негатив в турецкой политике стал причиной скромного исхода "Астаны-5", — заявил Джаафари журналистам.

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