Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в САР, Турция восемь

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — восемь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — один, Дамаск — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений, из них в провинциях: Дамаск — три, Деръа — пять", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел восемь гуманитарных акций: семь из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 2,7 тонны продовольственных наборов, еще одна — в провинции Хомс, куда были доставлены 5,2 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 2 тысячи 483 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 201 человеку.

Согласно бюллетеню, еще одна гуманитарная акция проведена по линии ООН: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлено 20,9 тонны продуктов питания.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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