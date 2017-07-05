Пленарное заседание на "Астане-5" запланировано на вторую половину дня

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане начались, пленарное заседание запланировано на 16.00 (13.00 мск), заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Переговоры начались. В настоящее время проходят двусторонние встречи между участниками переговоров. Их основная тема — определение границ зон деэскалации в Сирии", — заявил Жайнаков журналистам.

"Предварительно, пленарное заседание встречи намечено на 16.00 (13.00 мск)", — добавил он.

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