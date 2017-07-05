Сирийский министр заявил об отсутствии у Дамаска химического оружия

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сирия полностью избавилась от химического оружия, но даже если бы оно было, сложно представить, что Дамаск получил бы выгоду от его применения, заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

"Американцам стали известны якобы имеющиеся планы применить химическое оружие. Между тем на международном уровне было подтверждено, что Сирия полностью избавилась от него. В конце концов, если бы это оружие имелось в арсеналах, сложно представить, что Дамаск получил бы какую-то выгоду от его применения", — заявил Али Хайдар в интервью газете "Известия"

По его словам, сирийская армия побеждает и без оружия массового поражения, "но, видимо, это многим не нравится".

Али Хайдар отметил также, что различные информационные вбросы и теракты происходят накануне очередных переговоров.

"С самого начала конфликта перед каждой значимой встречей, будь то в Москве, Женеве, Астане или где бы то ни было еще, наблюдается серьезная эскалация ситуации. Все это делается с целью завысить требования, предъявляемые к сирийским властям. Используются самые различные предлоги", — напомнил Али Хайдар.

Ранее ОЗХО представила доклад по инциденту в сирийском городе Хан-Шейхуне, подтвердив применение запрещенного газа зарин. Доклад был также передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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