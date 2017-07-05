МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Сирии опасаются, что зоны деэскалации станут местом вмешательства извне, в частности, со стороны Турции и Катара, заявил министр Сирии по делам национального примирения Али Хайдар.

"В целом у нас нет опасений относительно идеи создания зон безопасности. Но нас беспокоит, что будет после их окончательного формирования. В частности, мы задаемся вопросом: не станут ли эти зоны местом скрытого вмешательства в сирийские дела извне, в частности, со стороны Турции и Катара?", — заявил Али Хайдар в интервью газете "Известия"

По его словам, в Сирии остаются группировки, которые "финансируются из-за рубежа и не желают идти на какие-то договоренности". "В этой связи действия ряда стран, поддерживающих вооруженные бандформирования на сирийской территории, у нас вызывают много вопросов. Особенно это касается Турции, которая выступает одним из гарантов договоренностей в Астане", — заявил министр.

Кроме того, отметил министр, "определение границ зон деэскалации идет тяжело, поскольку отдельные страны, прежде всего Саудовская Аравия, Катар и Турция, в зависимости от своих политических приоритетов пытаются включить в них или, наоборот, исключить те или иные районы".

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