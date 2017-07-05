Министр: в сирийский комитет национального примирения войдут лишь сирийцы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предполагается, что в Сирийский комитет национального примирения войдут только сирийцы, а представители других стран, в том числе гарантов астанинского процесса, включены не будут, заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

"Предполагается, что в этот комитет войдут исключительно сирийцы, которые займутся относящимися к национальному примирению вопросами. Представители других стран, в частности гарантов астанинского процесса, включены в него не будут, но они могут оказывать поддержку новой структуре. Более того, мы ожидаем этого от них", — заявил Али Хайдар в интервью газете "Известия"

Кроме того, он напомнил, что соответствующая работа в Сирии "уже ведется при помощи наших российских друзей, которые создали на базе "Хмеймим" Центр по примирению враждующих сторон". "Между ним и нашим министерством налажено сотрудничество, и работа проводится действительно эффективная", — отметил он.

Ранее источник РИА Новости в одной из делегаций на переговорах в Астане сообщил, что идея создания комитета национального примирения Сирии будет отражена в декларации, которую предполагается принять по итогам пятого раунда. Комитет будет формироваться лишь из сирийцев – представителей сирийских властей и местных авторитетных людей, старейшин. В комитете будут без какого-либо посредничества обсуждаться все внутренние вопросы.

Источник, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости во вторник утром, что комитет может быть создан в форме форума или конференции. Другой собеседник агентства говорил накануне, что на идею создания комитета у стран-гарантов разные точки зрения — в частности, турецкие представители опасаются, не подменит ли это женевский процесс.

О создании такого комитета сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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