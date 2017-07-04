Границы зон деэскалации в Сирии почти определены, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации в Сирии почти определены, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Практически уже по второй, третьей зоне эти линии соприкосновения границ уже определены", — сказал он журналистам.

"Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам", — добавил Лаврентьев.

Ранее член российской делегации на пятом раунде сирийских переговоров в Астане сообщил журналистам, что согласование зон деэскалации в Сирии завершено, за исключением южной зоны, которая будет обсуждаться позже.

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