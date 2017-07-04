Кризис вокруг Катара не сказался на переговорах в Астане, заявил Лаврентьев

Сергей Вершинин (в центре), Александр Лаврентьев (справа) на встрече по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

Сергей Вершинин (в центре), Александр Лаврентьев (справа) на встрече по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Кризис вокруг Катара никак не сказался на переговорах по Сирии в Астане, поскольку Доха в них не участвует, журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Абсолютно никак не влияет, потому что заливные страны не представлены ни в Астане, ни на других переговорных площадках", — сказал Лаврентьев.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

По сообщениям СМИ, глава МИД Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник передал Кувейту ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения.

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