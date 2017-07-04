Гатилов надеется, что дискуссию по конституции Сирии продолжат в Женеве

РИМ, 4 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Успех предстоящего раунда переговоров по Сирии в Женеве будет зависеть от проходящей сейчас встречи в Астане, РФ рассчитывает на продолжение конструктивного диалога между сирийскими сторонами по конституции страны и борьбе с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Я еще не знаю, (поеду ли я на новый раунд в Женеву 10 июля), Там (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де) Мистура, который, кстати, находится в Астане, запланировал следующий раунд переговорного процесса в Женеве, но, конечно, он будет во многом зависеть от того, какой успех будет в Астане. Потому что Астана неизбежно связана с Женевой, и то, что происходит в Астане, оказывает свое воздействие и на переговорный процесс в Женеве", — сказал он журналистам в Риме.

"Надеемся, что в Женеве будет продолжен конструктивный диалог с участием сирийских сторон и будет продолжено обсуждение вопросов повестки дня, которая была раньше определена Мистурой и которая была поддержана сирийскими сторонами. Нужно будет продолжать дискуссии по конституционным аспектам будущего сирийского государства и, конечно, речь должна и о активизации борьбы с терроризмом в лице ИГИЛ и "Джебхат Ан-Нусры" (запрещены в РФ) в первую очередь", — отметил замминистра.

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