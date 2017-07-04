Гатилов: борьба с терроризмом важна независимо от ликвидации главаря ИГ*

РИМ, 4 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Задача по искоренению исходящей из Сирии террористической угрозы остается прежней вне зависимости от того, уничтожен ли главарь "Исламского государства"* Абу Бакр Аль-Багдади или нет, заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов.

Отвечая на вопрос журналистов о подтверждении уничтожения Аль-Багдади Гатилов заявил: "У меня нет".

"Может быть, это и важный аспект, но на этом борьба с терроризмом все равно не останавливается. И вне зависимости от того, уничтожен ли этот лидер или нет, задача остается прежней. Это искоренение террористической угрозы, исходящей из Сирии", — сказал он журналистам в Риме.

По его словам, в этом плане у РФ достаточная твердая линия, и Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества и объединение международного сообщества для ликвидации терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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