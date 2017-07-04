В Астане поддержали идею создания комитета нацпримирения Сирии

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Идея создания комитета национального примирения Сирии будет отражена в декларации, которую предполагается принять по итогам пятого раунда, он будет формироваться лишь из сирийцев, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Положение о комитете национального примирения будет зафиксировано в декларации. Он будет формироваться из представителей сирийских властей и местных авторитетных людей, старейшин. Там будут обсуждаться все внутренние вопросы, в том числе безопасность. Это будет именно сирийская история, без какого-либо посредничества", — сказал собеседник агентства.

"С идеей о создании комитета все стороны согласны. Были опасения, что этот процесс подменяет Женеву, но они сняты", — отметил источник.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе ближайших переговоров в Астане предполагается обсудить создание Сирийского комитета национального примирения.

Источник, близкий к переговорам сообщил РИА Новости во вторник утром, что комитет может быть создан в форме форума или конференции. Другой собеседник агентства говорил накануне, что на идею создания комитета у страны-гарантов разные точки зрения — в частности, турецкие представители опасаются, не подменит ли это женевский процесс.

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