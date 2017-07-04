Россия и Китай призывают уважать суверенитет Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай выступают за уважение суверенитета Сирии и призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическим путем, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах.

"Стороны подчеркивают необходимость уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской арабской республики, призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без выдвижения предварительных условий и внешнего вмешательства, поиску варианта политического урегулирования, отвечающего сирийской специфике и учитывающего озабоченности всех участников данного конфликта", — говорится в документе.

Кроме того, стороны поддерживают предпринимаемые при важной координирующей роли ООН совместные усилия по борьбе с международным терроризмом в Сирии и позитивную роль Астанинского процесса для прекращения боевых действий и насилия на всей территории Сирии, приветствуют продвижение ведущихся под эгидой ООН переговоров в Женеве между представителями властей Сирии и сирийской оппозиции.

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