В Сирии ликвидировали бельгийца, вербовавшего наемников для ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгиец, вербовавший в Брюсселе наемников для террористической группировки "Исламское государство"*, убит в Сирии, сообщила во вторник газета Het Laatste Nieuws.

Ясин Аззауи осуществлял вербовку среди мусульманской молодежи в родной брюссельской коммуне Моленбек. Он специализировался на том, что уговаривал ехать на войну в Сирию целые семьи. По данным издания, вербовщику удалось отправить туда, по меньшей мере, четыре семьи с не менее чем двумя детьми.

Вербовать наемников Ясину помогала его жена Мелисса, которая взяла на себя агитацию среди женщин. После того, как ее супруг сам отправился на войну в Сирии, она попыталась выехать к нему в январе 2015 года, но была задержана в аэропорту Шарлеруа.

На суде, приговорившем Мелиссу к четырем годам условного заключения, она призналась в совершении преступления и отреклась от мужа, отмечает издание.

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксированы 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>