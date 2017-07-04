На юге Сирии боевики обстреляли автобус с мирными жителями

БЕЙРУТ, 4 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики из незаконных вооруженных бандформирований нарушили режим прекращения огня в провинции Сувейда в Сирии, обстреляв мирных граждан, три человека погибли, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, вооруженные люди перекрыли автотрассу Бакка-Зибин и открыли снайперский огонь по машине, в которой находились гражданские.

В понедельник командование сирийской армии объявило о временном прекращении огня в южных провинциях страны — Дераа, Сувейда и Кунейтра — до 6 июля включительно.

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