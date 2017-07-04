Меры безопасности на "Астане-5", как и прежде, повышенные

АЛМА-АТА, 4 июл — РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанская сторона обеспечивает повышенные меры безопасности в месте проведения очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Меры безопасности, как и прежде, повышенные. Мы проводим работу по обеспечению необходимых условий для работы делегаций, в том числе в месте проведения переговоров", — сказал Жайнаков.

По его данным, для освещения хода переговоров аккредитованы более 180 журналистов, из которых 81 — представители иностранных СМИ.

Ранее Жайнаков сообщил, что к утру вторника в Астану прибыли все делегации, участвующие в переговорах.

Во вторник в закрытом режиме проходят двусторонние встречи между делегациями. На среду запланировано общее пленарное заседание с участием всех сторон.

Главной темой переговоров станет определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда 3-4 мая. Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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