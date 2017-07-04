АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Участники пятого раунда переговоров по Сирии в Астане могут объявить финальное соглашение по освобождению заключенных, которое было согласовано еще на прошлых встречах, заявил РИА Новости источник.

"Помимо деэскалации будет объявление соглашения по освобождению заключённых. Оно было уже согласовано в прошлый раз, но у гарантов просто не было времени на это. Текст уже согласован, в нем не было изменений. Его нужно лишь одобрить", — сообщил собеседник агентства.

Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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