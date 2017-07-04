АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Участники пятого раунда переговоров по Сирии в Астане могут объявить финальное соглашение по освобождению заключенных, которое было согласовано еще на прошлых встречах, заявил РИА Новости источник.
Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
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