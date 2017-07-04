Источник рассказал, с чего начнется "Астана-5"

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса начнутся 4 июля в Астане с заседания совместной рабочей группы по вопросам деэскалации в Сирии, сообщил РИА Новости источник на переговорах.

Очередной раунд обсуждений в Астане пройдет 4-5 июля.

"В понедельник прошел ряд двусторонних переговоров на уровне экспертов. Во вторник они продолжатся на уровне глав делегаций, а в 10.00 (7.00 мск) состоится заседание рабочей группы по деэскалации", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заседание рабочей группы будет первой встречей во вторник.

"В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там "Ан-Нусрой" и "Исламским государством" (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)", — заявил собеседник.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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