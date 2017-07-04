Источник рассказал о главном предполагаемом результате "Астаны-5"

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Главным результатом пятого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, скорее всего, станет объявление о начале операции по контролю в четырех зонах деэскалации в Сирии тремя странами-гарантами (РФ, Турция и Иран), заявил РИА Новости источник на переговорах.
Он добавил, что в настоящее время совместная рабочая группа трех стран-гарантов определяет некоторые процедуры своей работы, которые также могут прозвучать в финальном соглашении.
Как сообщил источник, другие страны, возможно, смогут присоединиться к операции по контролю в зонах деэскалации в Сирии позже при соответствующем разрешении СБ ООН.
"Страны-гаранты хотели бы, чтобы в осуществлении контроля были задействованы и другие страны, но, возможно, позже. Другие страны не являются частью этого процесса. Поэтому им понадобится своего рода решение Совбеза ООН для отправки своих войск", — отметил собеседник агентства.
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