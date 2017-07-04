Источник рассказал о главном предполагаемом результате "Астаны-5"

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Главным результатом пятого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, скорее всего, станет объявление о начале операции по контролю в четырех зонах деэскалации в Сирии тремя странами-гарантами (РФ, Турция и Иран), заявил РИА Новости источник на переговорах.

"В результате этого раунда переговоров гаранты объявят о начале операции по контролю в зонах деэскалации и определят точные зоны, которые они будут контролировать… Это максимум того, что они могут сделать", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время совместная рабочая группа трех стран-гарантов определяет некоторые процедуры своей работы, которые также могут прозвучать в финальном соглашении.

Как сообщил источник, другие страны, возможно, смогут присоединиться к операции по контролю в зонах деэскалации в Сирии позже при соответствующем разрешении СБ ООН.

"Страны-гаранты хотели бы, чтобы в осуществлении контроля были задействованы и другие страны, но, возможно, позже. Другие страны не являются частью этого процесса. Поэтому им понадобится своего рода решение Совбеза ООН для отправки своих войск", — отметил собеседник агентства.

Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>