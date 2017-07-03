Источник: у гарантов деэскалации в САР нет согласия по комитету примирения

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии пока не пришли к общему видению по Комитету национального примирения, есть разные точки зрения, в частности, Турция опасается за женевский процесс, сообщил в понедельник РИА Новости источник в одной из делегаций.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на стартующем 4 июля пятом раунде переговоров по Сирии в Астане предусматривается обсудить вопросы создания Сирийского комитета национального примирения.

"Еще нет общего понимания у стран-гарантов насчёт этого комитета. Пока рано о нем говорить. У России одно видение, у Турции своё, она опасается, что он подменяет женевский процесс", — заявил собеседник агентства.

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