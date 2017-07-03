Координация усилий России и США по Сирии очень важна, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Особое значение имеет координация усилий России и США в контексте ситуации в Сирии, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Особое значение имеет координация усилий в контексте ситуации в Сирии. Принципиальная линия России заключается в необходимости сохранения ее территориальной целостности и светского характера при соблюдении традиционного этно-конфессионального баланса, искоренения там террористической угрозы, проведении политреформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога без давления извне", — сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что "наши страны способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов – украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.