МИД заявил, что простого решения конфликта в Сирии быть не может

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Простого решения конфликта в Сирии быть не может, необходим комплексный подход с привлечением всех сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, в этот клубок противоречий оказалось вплетено столько интересов и факторов, что простых решений, чем грешат сплошь и рядом американцы, быть не может. Только комплексный подход со всеми вовлеченными сторонами может дать результат", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам, Россия на протяжении многих лет последовательно и неуклонно работает именно в этом направлении.

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