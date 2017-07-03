МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Переговоры по Сирии в Астане позволили резко сократить насилие в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы выступаем за безусловное сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Это неотъемлемая и не подлежащая коррекции составная часть нашей политики. Мы считаем, что астанинский процесс, позволивший резко снизить насилие в стране, который, кстати, открыт для США, важный, если не сказать ключевой элемент обеспечения перехода к более мирному и спокойному движению вперед", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

По словам российского дипломата, процесс в Астане органично дополняет женевский.

"Россия и там активнейшим образом участвует. Мы считаем, что наши предложения по развитию конституционного процесса, прямых диалоговых форм – от обсуждения контртерроризма до решения гуманитарных вопросов между законным правительством в Дамаске и оппозицией — это тот путь, которому надо следовать", — отметил Рябков.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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