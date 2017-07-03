Рябков назвал ключевую задачу в Сирии

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ликвидация "террористического гнезда" в Сирии остается ключевой задачей, Москва призывает Вашингтон это учитывать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас столь же очевидно, что с террористами не может быть никаких договоренностей. Ликвидация террористического гнезда в Сирии – была и остается ключевой задачей", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

"Если бы США конструктивно восприняли инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта, с которой выступил президент России Владимир Путин, многих недопониманий и искажения подходов можно было бы избежать. Мы призываем американцев это учесть в своей политике", — добавил замминистра.

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