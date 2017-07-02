Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Число населенных пунктов, присоединившихся к примирению, за сутки не изменилось — 1864. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений — 228.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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