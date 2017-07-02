Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — один, Дамаск — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск — три, Эль-Кунейтра — одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Число населенных пунктов, присоединившихся к примирению, за сутки не изменилось — 1864. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений — 228.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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