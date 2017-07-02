В результате обстрелов боевиками сирийских городов погибли четыре человека

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, еще 35 получили ранения в субботу в результате обстрелов боевиками пригородов Дамаска и сирийских населенных пунктов Кунейтра, Хомс и Дераа, передает сирийское агентство САНА.

По данным агентства, минометные и ракетные обстрелы производили террористы группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Агентство отмечает, что обстрел Дераа стал очередным нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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