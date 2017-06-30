Итоги расследования инцидента в Хан-Шейхуне Западу не нужны, заявил Шульгин

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Западу не нужны результаты расследования инцидента в Хан-Шейхуне, доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении в сирийском городе зарина является проявлением политики демонизации президента Сирии Башара Асада, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Ранее в миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия подтвердили, что в начале апреля в Сирии был применен запрещенный газ зарин.

"По-моему, это попытки свергнуть сирийскую власть, демонизировать президента Асада. Мы были свидетелями такой политики в определенные периоды, и это лишь еще один пример подобной политики. На самом деле нашим партнерам не нужны результаты расследования (инцидента в Хан-Шейхуне – ред.)", — сказал Шульгин в эфире телеканала RT.

По его словам, с апреля они "уже были уверены в том, что в инциденте замешаны сирийские власти".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.