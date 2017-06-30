Правительство представило Путину протокол к соглашению с САР об авиагруппе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство России представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию подписанный 18 января протокол к соглашению с Сирией о размещении авиагруппы Вооруженных сил РФ. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Путин в декабре прошлого года подписал распоряжение о подписании протокола к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиагруппы ВКС РФ в САР.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", — говорится в тексте документа.

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