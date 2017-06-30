Джонсон заявил, что химатаку в Сирии "почти наверняка" совершили власти

ЛОНДОН, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз высказал уверенность в том, что химическую атаку в апреле в Сирии с большой степенью вероятности совершили власти страны.
"Как я уже ранее говорил, в Великобритании считают, что ответственность за эту ужасную атаку почти наверняка несёт режим (президента САР Башара) Асада ", – заявил Джонсон в пятницу, текст заявления поступил РИА Новости.
По словам Джонсона, доклад ОЗХО нельзя игнорировать, соответствующий механизм ООН теперь займется работой по выявлению ответственных за применение химоружия.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
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