Джонсон заявил, что химатаку в Сирии "почти наверняка" совершили власти

ЛОНДОН, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз высказал уверенность в том, что химическую атаку в апреле в Сирии с большой степенью вероятности совершили власти страны.

Ранее в миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия подтвердили, что в Хан-Шейхуне при атаке 4 апреля был использован зарин или похожее токсичное вещество. Доклад будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

"Как я уже ранее говорил, в Великобритании считают, что ответственность за эту ужасную атаку почти наверняка несёт режим (президента САР Башара) Асада ", – заявил Джонсон в пятницу, текст заявления поступил РИА Новости.

По словам Джонсона, доклад ОЗХО нельзя игнорировать, соответствующий механизм ООН теперь займется работой по выявлению ответственных за применение химоружия.

"Призываю наших международных партнёров объединиться в необходимости привлечения к ответственности за эту жестокость", — отметил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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