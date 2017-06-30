Шойгу рассказал, в каких районах Сирии проводит операции коалиция США

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Действия коалиции, возглавляемой США в Сирии, ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат, нарушений не зафиксировано, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время действия коалиции ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат. Мы отмечаем, что американские коллеги действуют в пределах этих зон. Пока нарушений не зафиксировано", — сказал министр на селекторном совещании.

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