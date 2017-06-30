ОЗХО направила в СБ ООН доклад о применении зарина в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в сирийском городе Хан-Шейхун был направлен в Совет Безопасности ООН, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее в миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия подтвердили, что в начале апреля в Сирии был применен запрещенный газ зарин.

В организации пояснили, что сотрудники миссии приступили к работе по определению типа отравляющего вещества в течение 24 часов с момента инцидента. В ОЗХО подчеркнули, что не смогли из соображений безопасности посетить Хан-Шейхун, где и был, согласно их выводам, применен зарин, тем не менее "быстрое развертывание миссии в стране позволило команде принять участие в процессе вскрытия тел погибших, сборе биологических материалов и образцов окружающей среды, а также опросе свидетелей".

В организации рассказали, что распространили доклад среди всех членов конвенции по запрещению химического оружия и передали его в исполнительный совет ОЗХО, который изучит выводы миссии на заседании 5 июля.

"Доклад был также направлен в Совет Безопасности ООН", — сообщили в организации.

Как говорится в заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю, "виновники этой ужасающей атаки должны понести ответственность за свои преступления".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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