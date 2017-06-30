США ожидают, что комиссия ОЗХО назовет виновных в применении зарина в Сирии

ООН, 30 июн — РИА Новости. США ожидают, что комиссия ООН и ОЗХО назовет виновных в применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

В дипмиссии США отметили, что в четверг был представлен новый доклад ОЗХО, который подтверждает, что при атаке на город Хан-Шейхун 4 апреля использовался зарин, или вещество, подобное зарину.

Доклад ОЗХО "доказал то, что мы уже знали, против народа Сирии было применено химическое оружие". "Теперь, когда мы знаем неоспоримую правду, мы ожидаем независимого расследования, которое точно подтвердит, кто несет ответственность за эти жестокие атаки, чтобы восстановить справедливость для жертв", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Новый доклад далее будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что проведенные организацией исследования установили, что в Хан-Шейхуне был использован зарин или похожее токсичное вещество.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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